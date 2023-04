'Bedrijven hebben na crises tijd nodig om op adem te komen'

Het bedrijfsleven heeft de afgelopen jaren veel over zich heen gekregen. De coronacrisis, de oorlog in Oekraïne, de torenhoge inflatie en de hoge energie- en grondstofkosten hebben geleid tot veel problemen en onzekerheid. Bovendien is er nog steeds sprake van een groot personeelstekort en een oplossing is verder weg dan ooit.

"Bedrijven hebben nu even de tijd nodig om op adem te komen. Geef ze die ruimte", zegt voorzitter Hans Biesheuvel van ondernemersorganisatie ONL tegen NU.nl.

De kritiek is de laatste tijd niet mals. Bedrijven zouden de lonen niet willen verhogen, maar ondertussen de hogere kosten wel doorberekenen aan de consument. Daarbij rijzen de winsten de pan uit.

Herkent u zich in deze beeldvorming?

Biesheuvel: "Nee, dat beeld is onterecht. Het is niet zo dat alle bedrijven winst maken. En de gemiddelde loonstijging is momenteel historisch hoog. Als de koopkracht van werknemers op die manier op peil blijft, is dat ook goed voor het midden- en kleinbedrijf. Maar we moeten niet doorslaan. Er moet een goede balans komen, zodat er ook geld overblijft om bijvoorbeeld te investeren in duurzaamheid."

Maar bedrijven berekenen de gestegen kosten toch door aan de consument?

"We moeten niet vergeten dat ondernemers te maken hebben gehad met huurstijgingen, hogere loonkosten en datzelfde geldt ook voor de energie- en grondstofkosten. Een bedrijf moet dan overwegen hoe het dat doorberekent. Een groot deel van de ondernemingen in bijvoorbeeld de horeca, evenementenbranche en detailhandel heeft het erg lastig. Zij hebben tijdens de coronacrisis flinke schulden opgebouwd."

Om hoeveel bedrijven gaat het die op dit moment fors in de schulden zitten?

"Dat zijn er 60.000 die helemaal niks hebben afgelost en ook geen contact hebben opgenomen met de Belastingdienst om tot een regeling te komen. Wij roepen die bedrijven op dat wel zo snel mogelijk te doen."

Dan is er nog steeds een groot tekort aan personeel. Verwacht u op korte termijn plannen van het kabinet om dit probleem op te lossen?

"Nee, minister Karien van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) heeft onlangs de plannen voor de arbeidsmarkt bekendgemaakt. Maar over de krapte en hoe we dat moeten oplossen, is niets bekend. Er is dus gewoon geen plan voor, terwijl het personeelstekort momenteel zo'n beetje het grootste probleem is."

Maar er komt wel een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp'ers. Is dat verstandig?