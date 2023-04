1 op 25 huishoudens heeft een vermogen van meer dan 1 miljoen euro

Het aantal miljonairs is in 2021 opnieuw toegenomen. Van alle Nederlandse huishoudens heeft 4 procent een vermogen van een miljoen of meer. Hun doorsnee vermogen is met 1,6 miljoen euro gelijk gebleven ten opzichte van 2020.

In totaal waren 317.000 huishoudens op 1 januari 2021 in het bezit van een vermogen van minstens een miljoen. Dat zijn er 32.000 meer dan in 2020, meldt statistiekbureau CBS. Het aantal miljonairshuishoudens groeit daarmee voor het zevende jaar op rij.

Gemiddeld is het vermogen van miljonairshuishoudens met 1,6 miljoen euro gelijk gebleven ten opzichte van een jaar eerder. De doorsnee niet-miljonair zag wel een groeiend vermogen. De niet-miljonair had gemiddeld 74.000 euro in 2021. Dat is 18.000 euro meer dan een jaar eerder.

Nog steeds had de miljonairsgroep 21 keer meer vermogen dan de gemiddelde niet-miljonair. Bijna twee op de drie miljonairs bezat tussen de 1 en 2 miljoen euro. Een kleiner deel zat op een vermogen van 10 miljoen euro of meer, namelijk 3 procent. Onder het vermogen valt onder meer de waarde van de eigen woning en een eventuele hypotheekschuld.

Veel zelfstandigen en gepensioneerden

Het CBS ziet dat ruim 60 procent van de hoofdkostwinners van de miljonairshuishoudens een baan hadden als belangrijkste inkomstenbron. De rest van de groep was grotendeels gepensioneerd.

Onder de werkenden was twee derde actief als zelfstandige, bijvoorbeeld als directeur-grootaandeelhouder of als zelfstandig ondernemer. Vooral in de financiële dienstverlening en in de landbouwsector werken relatief veel miljonairs als zelfstandige.

In de landbouw, vooral in melkveebedrijven en groentebedrijven, was 42 procent van de zelfstandigen miljonair. Bij hen zit een groot deel van het vermogen in grond en vastgoed.

Door de stijgende prijzen kan een miljonair met hetzelfde geld minder kopen dan in de jaren ervoor. Als het CBS de waarde van een euro corrigeert, waren er in 2021 ongeveer 21.000 miljonairs meer dan een jaar eerder.