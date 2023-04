Staat moet alsnog ruim 800 miljoen euro betalen aan voormalige SNS-beleggers

De Nederlandse overheid moet alsnog een schadevergoeding van ruim 800 miljoen euro betalen aan de obligatiehouders van de SNS bank en SNS Reaal. De Hoge Raad heeft vrijdag bepaald dat de eerdere uitspraak hierover in stand kan blijven.

De SNS bank en SNS Reaal werden in 2013 genationaliseerd door de overheid omdat het financiële concern anders om zou vallen. Bestaande aandeel- en obligatiehouders zagen daardoor hun belegging in rook opgaan. Zij stapten destijds naar de rechtbank.

In 2013 besliste toenmalig minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem om geen schadeloosstelling te betalen, maar in de loop van de procedure kwam de regering daar op terug. Later werd gezegd dat de vergoeding niet meer dan 300 miljoen euro mocht bedragen.

De Ondernemingskamer besloot in 2021 dat de schadevergoeding neerkwam op zo'n 800 miljoen euro. Het bedrag dat zij zouden hebben gekregen als het toenmalige SNS failliet was gegaan in plaats van genationaliseerd.

De Hoge Raad boog zich over de zaak omdat de overheid het niet eens was met de uitspraak van de Ondernemingskamer. Maar die heeft nu bepaald dat de overheid toch met het geld over de brug moet komen.