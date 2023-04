Loonstijgingen zijn historisch hoog, maar personeel ook ontevredener dan ooit

De gemiddelde loonstijging is momenteel historisch hoog, maar dat betekent niet dat de onvrede onder werknemers is verdwenen. In verschillende sectoren heerst onrust. Bij de schoonmakers, in de zuivelsector, op universiteiten en in distributiecentra van Albert Heijn dreigen acties. En daarmee is het hoogtepunt nog lang niet voorbij.

Waarom is er nog steeds zo veel onvrede bij werkend Nederland?

Dat heeft te maken met de hoge inflatie. Veel werknemers merken dat ze er de afgelopen maanden in koopkracht op achteruit zijn gegaan. Ze eisen compensatie via een forse loonsverhoging.

Maar de inflatie is toch al een stuk minder hoog dan vorig jaar?



De inflatie is inderdaad over haar hoogtepunt heen. Maar de prijzen gingen in maart alsnog met 4,4 procent omhoog ten opzichte van vorig jaar. Vooral voedingsmiddelen, drank en tabak zijn flink duurder geworden. En de verwachting is dat dit de komende maanden zo blijft, aangezien fabrikanten en producenten de gestegen energiekosten nog moeten doorberekenen. Zo verwacht ING dat de inflatie over heel 2023 uitkomt op 4,2 procent.

Is de loonstijging dan wel hoog genoeg?

De gemiddelde loonstijging op jaarbasis ligt momenteel op ruim 6,4 procent en dat is historisch gezien erg hoog. Maar de lonen blijven in tal van sectoren en bedrijven achter op de inflatie. De verschillen zijn dus groot. Zo stijgen de lonen bij de overheid deze maand gemiddeld met 7,8 procent en in de horeca met 3 procent.

Hoe verlopen de cao-onderhandelingen in de verschillende sectoren tot nu toe?



Het gaat moeizaam. Vanuit de vakbonden zijn er veel ultimatums richting werkgevers. Dat heeft vooral te maken met de looneis van ruim 14 procent van de FNV. De vakbond eist volledige prijscompensatie voor werknemers in allerlei sectoren, zoals buschauffeurs, verpleegkundigen en universitair docenten en onderzoekers. Veel bedrijven geven aan dat ze dat niet kunnen betalen.

Is de situatie in ons land te vergelijken met de rest van Europa ?