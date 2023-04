Zwitserse toezichthouder op het matje geroepen door beleggers in Credit Suisse

Delen via E-mail

Beleggers in Credit Suisse slepen toezichthouder FINMA voor de rechter. Ze zijn boos omdat sommige obligaties opeens niets meer waard waren nadat de Zwitserse bank was overgenomen door UBS.

Dat meldt de Britse krant Financial Times op basis van een samenvatting van de aanklacht. De beleggers bezaten enkele maanden geleden nog obligaties die konden worden omgezet in aandelen van Credit Suisse, zodat ze verliezen konden opvangen in het geval van financiële problemen.