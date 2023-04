Duizenden omwonenden van Schiphol ontvangen compensatie voor lawaai

Delen via E-mail

Enkele duizenden mensen die in de omgeving van Schiphol wonen, krijgen compensatie voor geluidshinder. De toezichthouder had moeten ingrijpen, omdat de luchthaven de geluidsnorm overschreed.

Een deel van de inwoners van Uithoorn, Haarlemmermeer, Aalsmeer en Amstelveen komt ervoor in aanmerking. Zij woonden van november 2017 tot en met oktober 2022 in de buurt van een zogeheten handhavingspunt waar de geluidsnorm werd overschreden.

De gedupeerden ontvangen volgende week een brief met informatie. Ze hebben dan van 1 mei tot en met 31 juli de tijd om een aanvraag te doen.

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) gedoogde jarenlang overschrijdingen van de geluidsnormen rond Schiphol. Daarmee liep de toezichthouder vooruit op nieuwe regels die naar verwachting snel van kracht zouden worden. De ILT gaf eerder al toe dat dit "anticiperend handhaven" weleens tot juridische problemen kon leiden. Inmiddels is de toezichthouder ermee gestopt.

Negen omwonenden vroegen in 2020 om compensatie voor het verminderde woongenot als gevolg van dit gedoogbeleid. Ze kregen gelijk van een onafhankelijke commissie die zich daarover had gebogen. Daarop is uitgezocht hoeveel anderen met vergelijkbare hinder te maken hadden. Het blijkt om zo'n 4.600 adressen te gaan.