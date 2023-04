Gasprijs is al paar maanden stabiel, wat betekent dat voor de energierekening?

Na een onstuimig jaar ligt de prijs voor een megawattuur gas inmiddels al enkele maanden tussen de 40 en 50 euro. Is dit 'het nieuwe normaal'? En welke gevolgen heeft het voor onze energierekening als de prijs zo blijft?

Jarenlang veranderde de gasprijs nauwelijks. Maar in het najaar van 2021 begon Rusland de kraan naar Europa alvast een stukje dicht te draaien. Dat president Vladimir Poetin dit deed omdat hij Oekraïne wilde binnenvallen, leerden we pas later. Maar gas werd in enkele maanden twee keer zo duur. En toen Rusland eenmaal Oekraïne aanviel, werd het nog veel erger.

Huishoudens zagen hun energierekening soms wel vijf tot zes keer zo hoog worden. Vooral de gastarieven rezen de pan uit. Niet voor niets kwamen steeds meer mensen in betalingsproblemen. Maar inmiddels is de gasprijs weer flink gezakt. In de maanden na de piek van afgelopen augustus werd gas zo'n 80 procent goedkoper. En de prijs blijft nu al enkele maanden op dat niveau hangen.

"Het lijkt inderdaad alsof dit het nieuwe normaal is", zegt gasspecialist Jilles van den Beukel van The Hague Centre for Strategic Studies. "Wel moet je er altijd rekening mee houden dat er iets kan gebeuren, bijvoorbeeld dat een pijplijn wordt opgeblazen, of dat China geen lng meer aan ons verkoopt." Maar zolang dit soort schokken uitblijven, verwacht hij dat prijzen weinig zullen oplopen.

Ook Paul van Selms van consumentencollectief UnitedConsumers denkt dat de huidige prijs weleens de nieuwe standaard kan zijn. "Tenminste, als er geen hele rare dingen gebeuren, zoals een nieuwe oorlog of een hele strenge winter." Hij noemt het opvallend dat de gasprijs relatief snel in rustig vaarwater terecht is gekomen na zo'n heftige gebeurtenis als de oorlog in Oekraïne.

Energieprijzen dalen komende tijd verder

Maar betekent een stabiele gasprijs dan ook dat de energierekening blijft zoals die nu is? Dat denkt Van den Beukel niet. "Prijzen voor huishoudens dalen vaak wat later dan de handelsprijzen, daar zit vaak zo'n vier tot vijf maanden tussen." En omdat de tarieven van energieleveranciers pas sinds kort naar beneden gaan, zitten er vermoedelijk nog wat verlagingen aan te komen.

Een aantal leveranciers biedt sinds kort contracten aan met tarieven die beduidend lager zijn dan in de voorbije maanden. In sommige gevallen duiken ze zelfs al onder het prijsplafond. "De komende tijd zullen nog meer leveranciers dat doen", denkt Van den Beukel. "En als de gasprijs de komende maanden inderdaad op het huidige niveau blijft, zakken de tarieven voor huishoudens nog wat verder."

Belasting kan roet in het eten gooien

Van Selms plaatst daar enkele kanttekeningen bij. "Een groot deel van de energieprijzen bestaat uit belastingen, en die dalen niet mee."

Ook wijst hij erop dat energiebedrijven risico's lopen. "Consumenten kunnen nu nog relatief goedkoop een energiecontract opzeggen. Leveranciers lopen daardoor het risico dat ze de energie die ze al hebben ingekocht niet meer kwijt kunnen en dat ze ermee blijven zitten." Als je als leverancier de prijzen dan flink verlaagt is dat risicovol, omdat je dan minder inkomsten hebt.