Meeste supers en winkels laten Ied-al-Fitr links liggen

Supermarktketens en winkeliers hebben weinig oog voor de vastenperiode van moslims en Ied-al-Fitr (Suikerfeest). Doordat sommige filialen bepaalde producten niet verkopen, lopen ze veel omzet mis.

Veel moslims kopen tijdens de ramadan en het feest ter afsluiting van de vastenmaand extra etenswaren, zoetigheid en de bekende dadels.

Onderzoeksbureau Labyrinth brengt elk jaar met de Suikerfeestmonitor in kaart hoe verschillende winkelketens in de vier grote steden daarop inspelen. "Dat valt nog steeds tegen", zegt directeur Nathan Rozema. "We zien dat winkels en supermarkten heel voorzichtig zijn. Er is weinig aanbod, terwijl er veel vraag is."

Albert Heijn is een van de supermarktketens waar producten voor de ramadan of Ied-al-Fitr zijn te vinden. "We hebben naast ons reguliere assortiment nog een deel dat specifiek is gericht op de ramadan"', vertelt een woordvoerder.

Maar dat geldt niet voor alle negenhonderd AH-winkels in Nederland en België. "Het is de behoefte van de klanten die bepaalt welke winkels dit geleverd krijgen. Ook kunnen filialen zich op lokaal niveau intekenen op het ramadanassortiment."

Ruim 5 procent van de Nederlandse bevolking is moslim

Uit cijfers van statistiekbureau CBS blijkt dat meer dan 5 procent van de Nederlandse bevolking van vijftien jaar en ouder moslim is. Onder Nederlandse jongeren (15-23 jaar) en in de grote steden is het percentage moslims twee tot drie keer zo hoog.

Volgens Rozema vergeten winkelketens maatwerk te leveren in wijken of buurten waar veel moslims wonen. "En dat is dus het geval in de grote steden. In sommige wijken, zoals de Schilderswijk in Den Haag, doen veel mensen mee aan de ramadan en vieren ze dus ook het Suikerfeest."