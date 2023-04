Ook ABN AMRO verhoogt rente voor spaarders

Wie bij ABN AMRO een spaarrekening heeft, krijgt vanaf 1 mei 0,75 procent rente op het saldo. Daarmee volgt de bank concurrenten ING en Rabobank. De spaarrente bij ABN is nu nog 0,5 procent.

Jarenlang kregen spaarders geen of nauwelijks rente over hun geld. In enkele gevallen moest je zelfs rente betalen. Maar medio vorig jaar is daar verandering in gekomen.