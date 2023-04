Prijzen blijven stijgen, maar eind van de ramadan wordt flink gevierd

Deze week sluiten moslims wereldwijd de ramadan af met Ied-al-Fitr, in Nederland ook wel bekend als Suikerfeest. Veel moslims vieren dit door geld te schenken aan een goed doel en te eten met familie en vrienden. Hoe wordt het feest dit jaar gevierd, nu het leven zo duur is door de inflatie?

"Veel mensen praten over die prijsstijgingen", zegt voorzitter Muhsin Köktas van koepelorganisatie Contactorgaan Moslims en Overheid. "Maar voor zover ik weet zijn moslims in Nederland niets anders gaan doen dan voorgaande jaren."

"Moslims doen tijdens de ramadan sowieso alles met mate", vervolgt Köktas. "Maar nu is men wellicht nog voorzichtiger, vanwege de hoge prijzen." Het is de bedoeling dat je tijdens de vastenmaand voorzichtig bent met de spullen die je hebt en zorgt dat je niet te veel weggooit.

"Als je eten over hebt, is het de bedoeling dat je dat aan mensen geeft die daar behoefte aan hebben", zegt de voorzitter. Mensen die krap bij kas zitten, worden op die manier geholpen door vrienden en familie.

Ied-al-Fitr gaat gepaard met cadeaus, veel eten en lekkernijen. Maar ook in de aanloop naar het feest merken winkeliers niet veel van de stijgende prijzen. Uit een rondgang van NU.nl blijkt dat islamitische slagers, bakkers en supermarkten weinig last hebben van teruglopende verkoopcijfers. Het is op veel plekken zelfs erg druk.

Tijdens Ied-al-Fitr geven veel mensen geld aan goede doelen. "Dat is omdat de ramadan staat voor bezinning en solidariteit met mensen die het niet breed hebben", vertelt Köktas. Daarom wordt verwacht dat moslims in deze periode meer aan liefdadigheid doen.

"Wij hebben het zo kunnen regelen dat we een paar maanden van tevoren hier rekening mee zijn gaan houden", zegt lezer Emin Humet. "We weten dat de ramadan eraan komt. Daarom zijn we minder gaan uitgeven. Daarnaast hebben we de acties in supermarkten bijgehouden."