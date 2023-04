Ruim miljoen mensen vroeg in eerste kwartaal hulp vanwege financiële situatie

Ruim een miljoen mensen heeft Geldfit in het afgelopen kwartaal om hulp gevraagd vanwege hun financiële situatie. Geldfit is een initiatief van de Nederlandse Schuldhulproute (NSR), een samenwerkingsverband van schuldhulpverleners, gemeenten en bedrijven.

Via Geldfit kunnen mensen online en telefonisch advies krijgen over hoe zij met hun financiële problemen om moeten gaan. Zo kunnen mensen controleren of ze gebruik kunnen maken van het Tijdelijk Noodfonds Energie en welke andere hulp beschikbaar is. Ook maken mensen veel gebruik van de 'potjes-check', om erachter te komen welke toeslagen en regelingen zij kunnen aanvragen.

"Ook krijgen we meer maatschappelijke hulpvragen van mensen die elders hulp krijgen of geven. Hierbij kun je denken aan ouderen die niet goed weten of iets wel of niet is aangevraagd, of mensen die beschermd of begeleid wonen."