Tesla verlaagt prijzen voor zesde keer en daar mag de winst onder lijden

Tesla-topman Elon Musk vindt hogere verkopen op dit moment even belangrijker dan winst. Daarom gaan de prijzen bij de Amerikaanse automaker voor de zesde keer in korte tijd omlaag. Dat moet de verkopen in belangrijke markten als de Verenigde Staten en China opkrikken.

Het bedrijf merkt dat het niet goed gaat met de verkopen. Om toch te zorgen dat Tesla genoeg auto's verkoopt, kondigde het bedrijf deze week voor de zesde keer in een paar maanden tijd aan zijn auto's goedkoper te maken.

Musk voelt de hete adem van onder meer China in zijn nek. Daardoor liet hij de prijzen de afgelopen maanden zakken in onder meer Europa, delen van Azië, Noord-Amerika en Australië.