Nieuwe NS-intercity rijdt donderdag weer testritten na problemen met deur

De nieuwe, snellere trein van NS wordt vandaag opnieuw getest op het traject tussen Amsterdam Centraal en Rotterdam Centraal. De zogeheten Intercity Nieuwe Generatie reed woensdag ook al wat testritjes, maar moest daarmee stoppen omdat er problemen waren met de deuren.

"Hij rijdt as we speak rond", zegt een woordvoerder van de NS donderdagochtend. De trein vertrok om 6.30 uur en was er dus net als een dag eerder vroeg bij.