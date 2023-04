Consumenten voor zesde maand op rij optimistischer over economie

Consumenten waren in april opnieuw minder pessimistisch over de economie dan een maand eerder. Het consumentenvertrouwen liet voor de zesde maand op rij een lichte verbetering zien. Statistiekbureau CBS merkt ook dat de koopbereidheid is verbeterd, vermoedelijk vanwege de lagere energieprijzen.

De graadmeter waarmee het CBS het consumentenvertrouwen meet, is in april uitgekomen op een stand van min 37. Dat is iets hoger dan een maand eerder.

Wel is dat nog steeds uitzonderlijk laag. Het gemiddelde van de voorbije twintig jaar is min 10.