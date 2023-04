Werkloosheid blijft laag, lichte stijging aantal WW-uitkeringen

In Nederland is 3,5 procent van de beroepsbevolking werkloos. Dat betekent dat zo'n 357.000 mensen geen werk hebben, terwijl ze dat wel zouden willen. Het aantal WW-uitkeringen steeg met 2,8 procent, blijkt uit cijfers van statistiekbureau CBS

De werkloosheid liep aan het begin van de coronapandemie snel op. Maar na die plotselinge stijging daalde het aantal Nederlanders zonder baan twee jaar lang. Het aandeel werklozen kwam in april vorig jaar uit op 3,2 procent, het laagste percentage in twintig jaar. Sindsdien liep het weer iets op, maar het blijft op een laag percentage van 3,5.

Het aantal jonge werklozen steeg de afgelopen maanden wel. 7,5 procent van de jongeren tussen de 15 en 25 jaar was eind vorig jaar werkloos. Inmiddels is dat 8 procent. Bij 45-plussers is juist een afname te zien, terwijl de werkloosheid onder de groep ertussenin nagenoeg gelijk is gebleven.