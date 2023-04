Onrust onder schoonmakers nu extra loonsverhoging uitblijft

De onrust in de schoonmaakbranche neemt toe, omdat zo'n 120.000 schoonmakers al een half jaar wachten op een extra loonsverhoging om hun koopkrachtverlies te compenseren. De eerste acties en werkonderbrekingen om de druk op werkgevers op te voeren, hebben inmiddels plaatsgevonden. Dat gebeurde onder meer op luchthaven Schiphol.

De huidige schoonmaak-cao heeft namelijk een looptijd van 2,5 jaar (van 1 januari 2022 tot 1 juli 2024). In die periode stijgen de lonen met in totaal 7,65 procent. "Daar zijn we ons echt wel van bewust, we zijn ingehaald door de actualiteit", zegt Fedde Monsma, manager arbeidszaken bij Schoonmakend Nederland.