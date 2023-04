Microsoft mag definitief een nieuw datacenter bouwen in Noord-Holland

Microsoft mag een datacenter bouwen in Middenmeer. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied heeft daarvoor een vergunning verleend, meldt de provincie Noord-Holland. Het is het tweede datacenter van de Amerikaanse techgigant in de regio.

Microsoft was al begonnen met de bouw, maar deed dit op eigen risico omdat het de definitieve vergunning nog niet binnen had. De bouw werd wel gedoogd. Het techbedrijf gebruikt datacenters voor bijvoorbeeld clouddiensten.

Er was kritiek op de komst van het gebouw. De vrees bestond dat twee datacenters samen te veel verkeer zouden veroorzaken. Die zorgen zijn inmiddels weggenomen.