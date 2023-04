Wat doet en verdient een meteoroloog?

Het weer houdt ons altijd bezig, zeker als het niet doet wat we verwachten of willen. Zo smachten we nu allemaal naar mooi weer , maar laat dat nog op zich wachten. Meteorologen houden ons constant op de hoogte, en daar zit een aardige beloning aan vast.

Over deze rubriek In Wat verdient een... bespreken we een beroep dat deze week in het nieuws was - prominent of juist onopvallend, maar in ieder geval als een onmisbaar onderdeel van dat nieuws.

Weer of geen weer, bij het KNMI zitten zeven dagen in de week en 24 uur per dag vier meteorologen achter het bureau. "En er is altijd nog een extra persoon oproepbaar in het geval van storm of ander extreem weer", zegt Charlotte Fijnaut van het KNMI.

De vier meteorologen van dienst hebben ieder een eigen takenpakket tijdens hun dienst. Om 24 uur per dag bezet te zijn, zijn er drie diensten. "Van 7 tot 3 uur, van 3 tot 11 uur en van 11 tot 7 uur." Voor die onregelmatige diensten gelden toeslagen, net als voor werken in de weekenden. "Maar we hebben geen stormtoeslag."

Voor een KNMI-meteoroloog geldt de cao voor rijksambtenaren. "Gekeken naar de schalen, kom je dan met een paar jaar ervaring rond de 4.500 euro bruto per maand uit."

Bij het KNMI is elke dienst één persoon verantwoordelijk voor het weer van de dag en het afgeven van eventuele waarschuwingen, zoals code geel. Een tweede meteoroloog houdt zich bezig met het weer voor de luchtvaart op Schiphol, Rotterdam The Hague Airport en de BES-eilanden.

De derde weerman of -vrouw is verantwoordelijk voor de kleine luchtvaart. "En in de winter voor de gladheid." De vierde meteoroloog neemt de scheepvaart voor zijn of haar rekening. Bij code oranje of rood komt er een extra persoon bij voor het actuele weer.

Werk is net zo afwisselend als het weer zelf

De weermensen van Weeronline en Weerplaza - commerciële weerdiensten - verdienen ongeveer hetzelfde, of misschien iets minder dan hun KNMI-collega's. Zij zijn niet altijd bezet. "Wel vanaf de vroege ochtend, en dan de hele dag, maar in principe niet in de avond", zegt meteoroloog Rico Schröder. "Dat hangt af van het weer, want bij storm weer wel." Dan is de honger naar weernieuws groot.