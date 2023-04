UWV belt niet meer anoniem en onaangekondigd

Uitvoeringsinstantie UWV wil in de toekomst niet meer met een afgeschermd nummer bellen. Ook krijgen mensen voortaan eerst een bericht met uitleg waar het gesprek over zal gaan en wordt gezamenlijk een tijd afgesproken waarop het belletje plaatsvindt. Dat moet het UWV minder afstandelijk maken, zegt bestuursvoorzitter Maarten Camps in gesprek met NU.nl.

"Niet meer anoniem bellen moet de standaard worden", zegt Camps. De uitkeringsinstantie heeft daar afgelopen jaar een proef mee gehouden en die test is goed bevallen. "Dit jaar rollen we dat dan ook verder uit, de uitvoering hangt enkel nog op de techniek."

Het niet meer anoniem bellen is een voorbeeld van hoe het UWV hard werkt aan een menselijker gezicht. Zo zijn ook de teksten van bijna duizend standaardbrieven aangepast. "Het ging vooral om passages die regelmatig terugkwamen in onze brieven", zegt de bestuursvoorzitter. "Die waren niet goed te begrijpen, er stond juridische taal in en de mensen schrokken ervan."

Volgens Camps zijn mensen sowieso al gespannen als ze bericht krijgen van het UWV. "Dat gaat vaak over de hoogte van je inkomen, of de periode waar je die voor krijgt." Het UWV heeft duizenden standaardbrieven op de plank liggen. Die miljoenen keren worden verstuurd. De brieven die de meeste impact hebben en het vaakst verstuurd worden, zijn nu aangepast. "De wet is heel precies, maar die is niet op iedereen precies van toepassing."

Minder WW, meer ziektewet en ouderschapsverlof

In het afgelopen jaar kende het UWV meer nieuwe uitkeringen toe, blijkt uit het jaarverslag dat vandaag verschijnt. Terwijl het aantal aanvragen voor een WW-uitkering kelderde tot ongekende diepte, werden er juist veel meer uitkeringen op basis van de ziektewet en de verlofwetten voor aanstaande of nieuwbakken ouders toegekend.

"Het gaat uiteindelijk niet alleen om de aantallen", zegt Camps. "Meer mensen maken korter gebruik van een uitkering. Dat meer mensen terugvallen op de ziektewet, is ook een illustratie van iets dat breder speelt op de arbeidsmarkt dat is begonnen in de coronatijd. Het ziekteverzuim is over de hele linie hoger en dat vertaalt zich ook naar uitkeringen." Dat heeft ook weer het nodige effect op de krappe arbeidsmarkt.

"Iedereen die niet beschikbaar is door verzuim, komt erbij qua krapte." Ook het UWV heeft daar last van. De uitvoeringsinstantie heeft ook moeite met het aantrekken van personeel. Waar zijn de mensen sinds corona gebleven? "Ze zijn aan het werk", zegt de UWV-bestuursvoorzitter. "Meer dan tien miljoen mensen werken. Het gaat ook niet slecht met de economie; er is meer werk dan ooit."