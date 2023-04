Financiële positie van pensioenfondsen licht verbeterd

De dekkingsgraden van de vijf grootste pensioenfondsen in ons land zijn in de afgelopen drie maanden iets gestegen. De dekkingsgraad laat zien of een fonds voldoende geld in kas heeft om uit te keren aan huidige en toekomstige gepensioneerden.

De financiële positie van ambtenarenfonds ABP verbeterde heel licht. Datzelfde geldt voor die van zorgpensioenfonds PFZW, metaaltechniekfonds PMT, metalektrofonds PME en bpfBOUW.

Het beleggingsresultaat van ABP steeg voor het eerst sinds een jaar weer. Het ging om een toename van 2,3 procent. Het beschikbaar vermogen steeg in de eerste drie maanden met bijna 11 miljard euro naar 470 miljard euro. Doordat de rente in het eerste kwartaal iets daalde, nam de waarde van alle pensioenen die ABP nu en in de toekomst moet uitkeren toe met 6 miljard euro. De dekkingsgraad steeg van 110,9 procent naar 111,9 procent.

Bij PFZW ging de dekkingsgraad omhoog van 109,2 procent naar 109,5 procent. "De financiële gezondheid van PFZW is in het eerste kwartaal van dit jaar licht verbeterd, mede dankzij een rendement op onze beleggingen van 1,6 procent. Dit terwijl de financiële markten de afgelopen maanden opnieuw onrustig waren door omvallende banken in de Verenigde Staten en een Zwitserse bank die op het nippertje werd gered", zegt bestuursvoorzitter Joanne Kellermann.