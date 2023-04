Steeds meer werknemers vallen om door stress

Het ziekteverzuim door stress loopt op. Uitval door stressgerelateerde klachten is meestal langdurig en de groep werknemers die daardoor thuiszit, groeit. Dat blijkt uit cijfers van arbodiensten ArboNed en HumanCapitalCare.

De arbodiensten hebben de cijfers van zogenoemd psychisch verzuim vergeleken met die van voor de coronapandemie. Volgens de organisaties was het verzuim vorig jaar 13 procent hoger dan in 2019.

De krapte op de arbeidsmarkt speelt een rol in stressgerelateerd verzuim. "Daardoor is de werkdruk al hoog. Dat leidt tot hoger verzuim en dan zit je in een vicieuze cirkel", zegt de woordvoerder. Werkgevers kunnen wel wat doen aan dit soort verzuim, meent de arbodienstverlener. "Dat is anders met kortdurend verzuim, zoals bij griep."