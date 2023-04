Vibrators en zweepjes leveren ook na corona bevredigende verkoopcijfers op

Delen via E-mail

Erotische speeltjes als vibrators zijn ook na de coronapandemie in trek. EasyToys, marktleider op het gebied van erotische producten, behaalde afgelopen jaar een omzetstijging van 10 procent ten opzichte van het jaar ervoor.

De omzet van moederbedrijf EQOM Group bedroeg vorig jaar 182 miljoen euro. Ook Christine le Duc, het Duitse Kondomeriet en Amorelie maken daar deel van uit. "Tijdens de pandemie waren er ongekende pieken in de verkoop. We hadden niet verwacht dat te overtreffen. Het bevestigt dat de interesse in sexual wellness blijft toenemen", zegt CEO Eric Idema.