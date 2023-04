Generale repetitie voor snellere NS-trein: eerste reizigers vervoerd

Treinreizigers hebben woensdagochtend voor het eerst met de nieuwe, snellere intercitytrein gereisd tussen Amsterdam Centraal en Rotterdam Centraal. Het gaat om een laatste testfase, daarna vervangt de NS de huidige intercity's. Wel duurt het nog even voordat de reistijd korter wordt.

De nieuwe treinen kunnen een snelheid van 200 kilometer per uur halen. Daarnaast hebben ze een uitschuifbare trede, waardoor rolstoelen en kinderwagens makkelijker de trein in kunnen. Ook hebben ze speciale werkcoupés met lange tafels en stopcontacten.

De trein gaat alleen op de hogesnelheidslijn 200 kilometer per uur rijden. "Het is niet alleen de trein die de snelheid moet aankunnen, maar ook het spoor", zegt een NS-woordvoerder.

Volgens de woordvoerder gaat de reistijd tussen Amsterdam en Rotterdam hiermee van 41 minuten naar 38 minuten. Treinreizigers moeten nog wel even geduld hebben: voorlopig rijdt de intercity net als andere treinen 160 kilometer per uur. Dat komt doordat de intercity anders achter tragere treinen kan komen vast te zitten.

De toeslag op het traject blijft. Mensen kunnen in de NS Reisplanner zien of de trein waar zij instappen een ICNG is.

Wanneer de tests op die trajecten starten, is nog niet bekend. Het hele project heeft vertraging opgelopen door de coronapandemie. Zo had de trein vorig jaar al tussen Amsterdam Centraal en Rotterdam Centraal moeten rijden.

Treinen van hetzelfde type rijden al in andere Europese landen, zoals Duitsland en Frankrijk. Twintig treinen zijn geschikt om zowel in Nederland als in België te rijden. Twee andere worden klaargemaakt voor trajecten in Duitsland.