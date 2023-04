Verenigd Koninkrijk heeft mede door Brexit hoogste inflatie van West-Europa

De prijzen van goederen en diensten in het Verenigd Koninkrijk waren vorige maand 10,1 procent hoger dan een jaar eerder. Daarmee hebben de Britten de hoogste inflatie van West-Europa, blijkt uit cijfers van het Britse en het Europese statistiekbureau. Onder meer de Brexit speelt een rol bij de prijsstijgingen.

Door het Britse vertrek uit de EU wordt de handel geraakt en zijn er minder arbeidskrachten beschikbaar. En het personeelstekort in het land is toch al groot. Ook speelt mee dat de Britten veel gas gebruiken, wat de afgelopen tijd erg duur was.

Voedsel en niet-alcoholische dranken waren 19 procent duurder dan een jaar eerder. Melk, suiker en olijfolie stegen zelfs zo'n 40 procent in prijs. Voor het eerst sinds de jaren zeventig is eten en drinken zo snel zoveel duurder geworden.

Geen enkel ander West-Europees land had vorige maand een inflatie van meer dan 10 procent, blijkt uit cijfers van Eurostat. Alleen Italië, Oostenrijk, Zweden en IJsland kwamen redelijk in de buurt, met een gemiddelde prijsstijging van 8 procent of hoger.

Nederland deed het relatief goed, met een inflatie van 4,5 procent. Alleen in Zwitserland, Luxemburg en Spanje was de geldontwaarding kleiner.