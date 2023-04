Nieuw reclameverbod voor online gokken komt met veel uitzonderingen

Delen via E-mail

Ongerichte reclame voor online gokken is vanaf 1 juli verboden. Dat heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid bekendgemaakt. Het verbod moet kwetsbare groepen beter beschermen tegen gokverslaving. Maar er zijn veel uitzonderingen.

Vanaf 1 juli mogen online kansspelaanbieders geen reclame meer maken via radio- en tv-commercials en billboards op straat. Reclame op internet, zoals op sociale media, blijft "onder strenge voorwaarden" wel toegestaan, schrijft het ministerie.

Zo moeten kansspelaanbieders "actief voorkomen" dat de reclame mensen onder de 24 jaar of andere kwetsbare groepen bereikt. De adverteerders moeten kunnen bewijzen dat minstens 95 procent van de mensen die ze bereiken 24 jaar of ouder is. Daarnaast moeten mensen kunnen aangeven dat ze de reclame niet willen zien.