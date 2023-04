Chipmakers krijgen miljarden euro's steun van de EU

Delen via E-mail

De EU helpt chipfabrikanten uit de brand. 43 miljard euro wordt vrijgemaakt om de tekorten in de Europese chipsector aan te pakken. Het geld gaat naar onder meer de bouw van nieuwe chipfabrieken in Europa.

Dinsdag sloot de EU een deal over de Europese chipwet. Vanwege de coronapandemie was er de afgelopen jaren een wereldwijd tekort aan chips. Dat leidde tot lange wachttijden voor veel producten, maar inmiddels lijkt het tekort over zijn hoogtepunt heen.