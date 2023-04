Geen betaalpas meer nodig voor geld uit de muur van je ING-rekening

Vanaf komende zomer kun je van je ING-rekening geld opnemen zonder betaalpas, maar met een transactiecode. Die kun je opvragen via de ING-app. Dat bevestigt een woordvoerder van ING aan NU.nl.

Met de code kunnen klanten bij elke Geldmaat tot 100 euro per dag opnemen, zegt de woordvoerder. "Handig voor klanten die hun betaalpas niet bij zich hebben of verloren zijn."

In het verleden kon je zo'n code aanvragen bij een ING-servicepunt of -kantoor als je je pas kwijt was. Nu kan dat dus via de app op de telefoon. Dat past volgens de bank in de strategie met betrekking tot mobiel bankieren.