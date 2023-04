Panamakanaal heeft last van droogte: schepen moeten lichter zijn

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Grotere schepen die via het Panamakanaal willen varen, krijgen vanwege droogte te maken met beperkingen in diepgang. Daardoor moeten ze lichter zijn, wat erop neerkomt dat ze minder goederen kunnen vervoeren.

De meren rondom het Panamakanaal hebben te kampen met lagere waterniveaus. Dat is van invloed op de waterstand in het kanaal.

Doordat er minder water in het kanaal staat, moeten de schepen hoger in het water liggen om de bodem niet te raken. Dat kan door minder goederen te vervoeren of het schip op een andere manier lichter te maken.