In de supermarkt wordt het meest uitgegeven aan sigaretten, cola en bier

De merken die afgelopen jaar de grootste omzet in de supermarkt boekten, zijn Marlboro, Camel, Coca-Cola, Hertog Jan en Campina. Dat blijkt uit de nieuwe jaarlijkse Merken top 100 van marktonderzoeker Circana en vakblad Distrifood, die woensdag is gepubliceerd.

Gezamenlijk gingen de honderd grootste merken in de supermarkten over de 10 miljard euro aan omzet en dat is voor het eerst. De top 100-merken zijn goed voor meer dan een vijfde van de totale supermarktomzet.