Zorgpersoneel stemt in met loonsverhoging van 15 procent over twee jaar

De achterban van vakbonden CNV Zorg en Welzijn en FNV hebben in meerderheid ingestemd met het vorige maand bereikte cao-akkoord. Die gaat nu met terugwerkende kracht per 1 februari in.

In twee jaar tijd krijgt zorgpersoneel er 15 procent loon bij. Ook is afgesproken dat werknemers meer regie krijgen over de werktijden. De cao Ziekenhuizen geldt voor ruim 200.000 medewerkers in de ziekenhuizen en revalidatiecentra.