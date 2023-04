Meerdere invallen bij modebedrijven in EU vanwege mogelijke kartelvorming

De Europese Commissie heeft dinsdag invallen gedaan bij verschillende bedrijven die actief zijn in de mode-industrie. Dat gebeurde in meerdere landen in de Europese Unie.

De Commissie heeft ook informatie opgevraagd bij bedrijven die actief zijn in de modesector.

Er zou sprake kunnen zijn van overtreding van regels rond mededinging en kartelvorming, licht de Commissie toe. Ze noemde daarbij zoals gebruikelijk geen namen van bedrijven. Het is ook niet bekend in welke EU-lidstaten de inspecties hebben plaatsgevonden

De inspecteurs van de Commissie werden bijgestaan door de nationale mededingingsautoriteiten van de lidstaten waar de invallen plaatsvonden.