Koopkracht van Nederlanders is bijna de hoogste van de EU

De koopkracht van de gemiddelde Nederlander is bijna de hoogste van de Europese Unie. We moesten vorig jaar alleen Luxemburg, Ierland en Denemarken voor ons dulden, blijkt uit cijfers van statistiekbureau CBS. Onderaan de lijst bungelt Bulgarije.

Het CBS bekeek hoeveel er in alle 27 EU-landen per inwoner is geproduceerd, het zogeheten bruto binnenlands product (bbp). Het bedrag dat daaruit komt, wordt afgezet tegen wat je met dat bedrag in een land kunt kopen. Dit geeft een idee van het welvaartsniveau.