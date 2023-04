Succesvolle aanvragers STAP-budget ontvingen vorig jaar gemiddeld 800 euro

Wie vorig jaar de digitale wachtrij overleefde én aan de eisen voldeed, ontving gemiddeld 800 euro STAP-budget. Zo'n 214.500 aanvragers werden verblijd met bij elkaar bijna 173 miljoen euro studiegeld.

Op 1 maart vorig jaar kwam het STAP-budget in de plaats van de belastingaftrek voor studiekosten. Met deze regeling kunnen mensen maximaal 1.000 euro tegemoetkoming krijgen in de kosten voor het volgen van een opleiding.

In het eerste jaar was er - nadat het totaalbudget verhoogd werd - bijna 173 miljoen euro beschikbaar. "De belangstelling ervoor is groot", zegt het UWV, dat zorgt voor de verdeling van het overheidspotje voor opleidingen. "Bij alle aanvraagperiodes was het budget binnen één of enkele dagen op."