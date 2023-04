Bijna 300 miljoen euro aan bezuinigingen op de jeugdzorg worden teruggedraaid

De grote bezuinigingen op de jeugdzorg die de komende jaren gepland stonden, worden deels teruggedraaid. Dat is de uitkomst van lang onderhandelen tussen staatssecretaris Maarten van Ooijen (Jeugdzorg) en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Het besluit is een belangrijke stap in de voorgenomen verbeteringen voor de vastgelopen jeugdzorg.

De staatssecretaris en de gemeenten onderhandelden maandenlang over de bezuinigingen en verbeteringen van de jeugdzorg, de zogenoemde hervormingsagenda. De jeugdzorg kampt met lange wachtlijsten en een hoge werkdruk. Ook is er onvrede over de lage tarieven voor het geleverde werk. Tegelijkertijd wilde het kabinet besparen op de dure jeugdzorg.

Die bezuinigingen worden in 2024 en 2025 deels teruggedraaid. Die jaren zou er volgens planning ruim 1 miljard euro worden bezuinigd, maar dat bedrag wordt nu met zo'n 285 miljoen euro verminderd.

Daarnaast had het kabinet in het regeerakkoord besloten nog eens 500 miljoen euro te besparen. Dat voornemen wordt nu ook met 100 miljoen euro verminderd, zegt een woordvoerder van Jeugdzorg Nederland.

Zo werken de bezuinigingen in de jeugdzorg Sinds 2015 is de jeugdzorg een taak van gemeenten. Zij krijgen hiervoor geld van het Rijk. De afgelopen jaren werd hiervoor steeds meer geld uitgetrokken, maar dit moet veranderen. Dat werkt zo: Er gaat nog steeds elk jaar meer geld naar de jeugdzorg, maar dit bedrag moet worden afgevlakt.

naar de jeugdzorg, maar dit bedrag moet worden afgevlakt. Een speciale commissie stelde in 2021 vast dat gemeenten in 2022 1,9 miljard euro extra kregen. Het kabinet wil deze extra uitgaven jaarlijks verlagen .

. Het kabinet heeft nu een akkoord gesloten met gemeenten over het financiële pad voor deze jaren. In 2024 en 2025 hoeven gemeenten nu 385 miljoen euro minder te bezuinigen. Over de jaren 2026 tot en met 2028 zijn verder geen afspraken gemaakt in het vandaag gesloten akkoord.

Het is een belangrijke stap in de hervormingen in de jeugdzorg. De onderhandelingen over de hervormingsagenda liepen juist stuk op dit financiële deel. Nu daar een akkoord over is, kan er worden onderhandeld over andere, inhoudelijke verbeteringen. Van Ooijen hoopt het hervormingsplan nog voor de zomer definitief rond is.

'Hoopgevend', maar er zijn ook zorgen

De staatssecretaris noemt het "hoopgevend dat we nu eindelijk een akkoord hebben over de hoofdlijn van de financiële afspraken". De verlaging van de bezuinigingen moet gemeenten volgens de staatssecretaris zo goed mogelijk in staat stellen de jeugdzorg te verbeteren. "Hervormingen zijn nodig om kwetsbare kinderen en gezinnen sneller en beter te kunnen helpen."

"Het is goed dat het conflict tussen Rijk en gemeenten eindelijk uit de wereld is", zegt de woordvoerder van Jeugdzorg Nederland. "Nu kunnen we snel weer met elkaar om tafel om over de inhoudelijke verbeteringen te spreken." Wel ziet Jeugdzorg Nederland liever dat er eerst wordt gekeken naar wat voor zorg nodig is en dan pas naar hoeveel geld daarvoor nodig is.

Ook maakt de branchevereniging zich zorgen over de bezuinigingen voor 2026. In dat jaar staat nog altijd een bezuiniging van 961 miljoen euro gepland. Dat is een flinke stap na de nu verlaagde bezuinigingen in 2024 en 2025. "We zijn bang dat we vooral bezig zijn met het goed opvangen van die bezuinigingen", zegt de woordvoerder.