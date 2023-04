Europees Parlement stemt voor aanscherpen van klimaatwetten

Bedrijven en burgers gaan betalen voor de broeikasgassen die ze uitstoten. Dat heeft het Europees Parlement in Straatsburg dinsdag besloten bij een stemming over wetgeving die de CO2-uitstoot in de Europese Unie moet terugdringen.

De EU wil bedrijven en burgers op deze manier aanmoedigen te verduurzamen en bijvoorbeeld te investeren in elektrisch vervoer en betere isolatie. De maatregelen betekenen dat tanken, de energienota en vliegtickets duurder worden.

De lidstaten van de EU hebben afgesproken in 2050 niet meer bij te dragen aan de opwarming van de aarde. Om dat te bereiken, moet de uitstoot van de 27 landen in 2030 met 55 procent verminderd zijn ten opzichte van 1990.

De maatregelen waarover het parlement dinsdag heeft gestemd gaan over dit klimaatwetgevingspakket. Dat is het Fit for 55-pakket van Frans Timmermans, vicevoorzitter van de Europese Commissie. Er waren 413 stemmen voor, 167 tegen en 57 parlementariërs onthielden zich van stemming.