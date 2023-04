Gouden tijden voor zzp-bemiddelaars en detacheringsbureaus

Het aantal zzp'ers in ons land blijft in rap tempo toenemen. Steeds meer mensen in de zorg, bouw en horeca worden zelfstandig ondernemer of laten zich flexibel inhuren. En dat is koren op de molen voor zzp-bemiddelaars en detacheringsbureaus.

"Wij horen en zien dat ook onze leden zzp-bemiddeling erbij gaan doen. Vaak omdat de markt het vraagt. Niet omdat ze het per se zelf willen", zegt een woordvoerder van uitzendkoepel ABU.

Zij bemiddelen als derde partij tussen een werkgever en een zzp'er. Zo'n zelfstandige wordt dan door zo'n bureau aangeboden bij bijvoorbeeld een zorginstelling.

Precieze cijfers over de groei en omvang van zzp-bureaus zijn er niet, maar ze schieten als paddenstoelen uit de grond. "Het beeld is dat er nog een eindspurt wordt ingezet, omdat de handhaving op schijnzelfstandigheid per 1 januari 2025 pas weer op gang komt. Met alle gevolgen van dien. We merken dat het vooral de zorg ontwricht. Een zeer zorgelijke ontwikkeling dus."

Betere balans tussen werk en privé

Het aantal zzp'ers in ons land is sinds het begin van de coronacrisis flink toegenomen. Een betere balans tussen werk en privé, minder werkdruk en hogere tarieven hebben ervoor gezorgd dat er nu ruim 1,24 miljoen zelfstandigen zijn, tegenover 1 miljoen vlak voor de pandemie.

De groei in zzp'ers is vooral terug te zien in de zorg en welzijn, gevolgd door technische, commerciële en ICT-beroepen, blijkt uit cijfers van statistiekbureau CBS.

Kabinet wil aantal zzp'ers terugdringen

De zorgsector heeft een groot tekort aan personeel, waardoor de werkdruk ook hoog is. Veel werknemers kiezen er daarom voor zzp'er te worden of zich via een detacheringsbureau te laten inhuren. "Dat laatste is vooral het geval in de ggz en ziekenhuizen. Deze mensen zijn de werkdruk zat en willen een betere verdeling tussen werk en privé", zegt FNV-bestuurder Elise Merlijn.