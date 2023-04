Tweede Kamer ruziet over afschaffing tijdelijke huurcontracten

In de Tweede Kamer is onenigheid ontstaan over nieuwe regels voor huurcontracten voor huizen in de vrije sector. VVD en CDA stellen voor het opzeggen van sommige huurcontracten makkelijker te maken. ChristenUnie en PvdA staan nu op hun achterste poten, net als huurders, gemeenten en woningcorporaties. Wat is er aan de hand?

Sinds 2016 mogen verhuurders van woningen in de vrije sector tijdelijke contracten van maximaal twee jaar aanbieden aan huurders. Het toenmalige kabinet dacht dat dit het aanbod van huurhuizen zou vergroten, maar in de praktijk zorgde het vooral voor onrust bij huurders.

Dat komt doordat veel verhuurders de maatregel gebruikten om hun huurprijzen op te schroeven. Bij een zittende huurder mogen ze de huur maar een beetje verhogen, maar bij een nieuwe huurder is die beperking er niet.

Tijdelijke contracten werden daardoor in korte tijd populair. Tegelijkertijd zijn er grote twijfels of de maatregel voor meer huurhuizen zorgt.

PvdA en ChristenUnie kwamen daarom enkele weken geleden met een voorstel om tijdelijke huurcontracten te verbieden. Op enkele uitzonderingen na, bijvoorbeeld een studentenwoning of een huis dat moet worden gesloopt.

Meerderheid is voor afschaffing

Voor de plannen van de twee partijen is een meerderheid, bleek tijdens een eerder debat in de Tweede Kamer. Maar aan het einde van het debat kwamen VVD en CDA met hun aanpassingen.

De twee coalitiepartijen willen verhuurders met één pand de mogelijkheid geven het huurcontract in sommige gevallen stop te zetten. Van die verhuurders zijn er enkele honderdduizenden.

Daarbij gaat het om verhuurders die hun huis niet langer willen verhuren omdat ze het willen verkopen of een familielid in hun huis willen laten wonen. Voorwaarde is wel dat die opzegmogelijkheid in het contract is opgenomen.

De twee coalitiepartijen denken dat dit het aanbod van huurhuizen kan vergroten. Verhuurders willen hun woning mogelijk niet verhuren als ze voor onbepaalde tijd vastzitten aan een huurder.

Partijen vrezen misbruik

PvdA en ChristenUnie zien niets in de plannen van VVD en CDA. Ze denken dat huurders zelfs nog slechter af zijn dan wanneer er niets verandert. Zo zijn ze bang dat verhuurders de regels gaan misbruiken, bijvoorbeeld door te doen alsof ze hun pand willen verkopen om er na een tijdje alsnog een nieuwe huurder in te zetten.

Ook kunnen verhuurders een familielid er korte tijd in laten wonen. Op die manier kunnen ze volgens PvdA en ChristenUnie een oude huurder wegwerken en er vlak daarna een nieuwe huurder in zetten. Aan die nieuwe huurder kunnen ze dan een hogere huur vragen.

De twee partijen worden in hun protest gesteund door onder meer de verenigingen voor huurders (Woonbond), woningcorporaties (Aedes), studenten (LSVb) en gemeenten (VNG).

Debat mogelijk heropend

Of er voor de plannen van CDA en VVD ook een meerderheid is in de Tweede Kamer, is niet duidelijk. PvdA en ChristenUnie vrezen dit wel en zeiden eerder te overwegen hun eigen voorstel daarom in te trekken.