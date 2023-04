Meivakantie groeit uit haar jasje: twee weken zou de norm moeten zijn

De populariteit van de meivakantie als periode om erop uit te trekken neemt steeds verder toe. Sommige scholen houden de deuren al een week langer gesloten. De reisbranche pleit ervoor om van deze vakantie officieel een veertiendaagse vakantie te maken. Dat zegt directeur Frank Oostdam van reiskoepel ANVR in gesprek met NU.nl.

Volgens de officiële communicatie van de overheid valt de meivakantie dit jaar in de week van 29 april tot en met 7 mei. Met daarbij de aantekening dat scholen er ook voor kunnen kiezen er een extra vrije week voor te plakken. "Waarom wordt dat niet gewoon de standaard?", vraagt de ANVR-directeur zich af.

Dan valt ook Koningsdag in de meivakantie. "En kost het werkende ouders niet zoveel dagen om vrij te nemen." Volgens Oostdam zou de zomervakantie dan wel wat korter kunnen. "Dat voelt voor veel ouders toch al te lang."

Bij Roompot, van de vakantieparken, campings en logeren bij de boer, houden ze al langer rekening met een meivakantie van twee weken. "Met een officiële week en niet-officiële week", zegt woordvoerder Baptiste van Outryve. "Omdat sommige scholen die tweede week ook vrij geven en de ouders dan ook vrij nemen."

Luchthaven Schiphol zegt voor de vakantieperiode niet naar de kalender te kijken, maar naar de boekingen. "De vakantie is voor ons de periode waarin er het meest gevlogen wordt en daarvoor kijken we naar de boekingen." En die laten zien dat het vanaf vrijdag 21 april piekt. "Dat is voor ons dan ook min of meer de eerste dag van de meivakantie", zegt de woordvoerder.

Schiphol laat in verband met personeelstekorten nog steeds minder passagiers toe dan voor de coronapandemie. Daardoor zal het komende meivakantie sowieso niet drukker dan ooit worden. Maar "de pieken zijn in ieder geval vergelijkbaar".

De ANVR ziet op basis van de boekingen bij de reisbureaus wel dat de animo om op vakantie te gaan in de meivakantie nog verder is toegenomen. "De mensen gaan dan en masse op vakantie." En net als bij de touroperators zal het deze meivakantie superdruk worden op de parken en kampeerlocaties.

'Kerstvakantie is lang geleden en de zomervakantie nog ver weg'

"Het was altijd al een drukke periode en die belooft dit jaar nog drukker te worden", zegt Van Outryve van Roompot, dat alleen al in Nederland meer dan honderd vakantielocaties heeft. Want ondanks de drukte op Schiphol, bij de reisbureaus en op de wegen richting het zuiden, blijven ook heel veel mensen in eigen land.

Bij Natuurhuisje.nl, dat meer dan zevenduizend huisjes verhuurt in Nederland en nog duizenden elders in Europa, zijn voor de meivakantie een kwart meer reserveringen gedaan dan een jaar eerder. "Mensen boeken ook steeds vroeger omdat deze periode zo populair is", zegt directeur Dick Vulto. "Van alle boekingen vanuit Nederland, gaat 80 procent ook naar een huisje in Nederland."