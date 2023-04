Chinese economie groeit weer stevig na opheffen lockdowns

De Chinese economie, de tweede van de wereld, is afgelopen kwartaal met 4,5 procent gegroeid ten opzichte van een jaar eerder. Het einde van de coronalockdowns in het land zorgde ervoor dat Chinezen hun geld weer lieten rollen.

China kende jarenlang stevige groeicijfers van tussen de 5 en 10 procent per jaar. Maar de pandemie zette een rem op die groei. De regering in Peking hanteerde een zeer streng coronabeleid, waarbij na een paar besmettingen al een zeer strikte lockdown volgde. Groeicijfers vielen daardoor terug naar het laagste niveau in jaren.

In de eerste drie maanden van dit jaar kwam de economie in het Aziatische land weer op stoom. Consumenten gaven meer geld uit in winkels, waar de verkopen met gemiddeld ruim 10 procent stegen. Ook de export groeide.