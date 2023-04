KLM snijdt financiële banden met de overheid door

Luchtvaartmaatschappij KLM heeft de financiële relatie met de overheid beëindigd en zal in geval van nood een beroep op een groep banken doen. Dit betekent dat de voorwaarden die de Staat aan de financiële ondersteuning heeft verbonden ook zijn vervallen.

In de coronacrisis, toen vliegtuigen hoofdzakelijk aan de grond stonden in plaats van te vliegen, leende de overheid KLM 1 miljard euro. De maatschappij kreeg via een garantstelling ook de beschikking over een kredietfaciliteit van 2,4 miljard euro. Van het totaalbedrag van 3,4 miljard euro heeft KLM 942 miljoen euro daadwerkelijk opgenomen.