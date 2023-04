Water wordt de volgende 'stikstof' voor de bouwsector

De Nederlandse bouwsector kan het over een paar jaar erg moeilijk krijgen als het Nederlandse oppervlakte- en grondwater niet verbetert. Daarvoor waarschuwt branchevereniging Bouwend Nederland.

De waterkwaliteit in Nederland is momenteel slecht, maar moet in 2027 voldoen aan de Europese richtlijn. Als Nederland daar over vier jaar op veel plaatsen nog niet aan voldoet, kan de bouw- en infrasector jaarlijks 17,5 miljard euro omzet mislopen. Dat komt doordat een kwart tot een derde van de bouwprojecten dan niet gerealiseerd kan worden.