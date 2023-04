Bijna 200.000 Nederlandse huizen zijn meer dan 1 miljoen euro waard

Het aantal miljoenenwoningen in Nederland is in 2022 voor het negende jaar op rij gestegen. Er zijn nu bijna 200.000 huizen ter waarde van minstens 1 miljoen euro. In 2013 telde ons land nog maar veertienduizend van zulke huizen, meldt technologiebedrijf Calcasa, dat gespecialiseerd is in de woningmarkt.

Tegen het einde van 2022 was ruim 4 procent van de Nederlandse koopwoningen een miljoenenwoning, een procentpunt meer dan een jaar eerder. Er kwamen vorig jaar 23.000 miljoenenwoningen bij. De toename van 13 procent is niet zo groot als in 2021. Toen nam het aantal miljoenenwoningen nog met 80 procent toe.

Gemiddeld waren de woningen 1,35 miljoen euro waard. De vierkantemeterprijs zakte van gemiddeld 6.800 naar 6.600 euro.

Amsterdam gaat traditiegetrouw aan kop met meer dan twintigduizend woningen met een waarde van minstens 1 miljoen euro. Daarna volgt Den Haag met bijna elfduizend miljoenenwoningen. Alleen in Bloemendaal en Laren is meer dan de helft van de huizen meer waard dan 1 miljoen euro.