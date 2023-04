Weer moet gemeente energietoeslag betalen aan student na uitspraak rechter

Na Nijmegen en Amsterdam heeft ook de rechter in Utrecht geoordeeld dat de gemeente studenten niet bij voorbaat mag uitsluiten van de energietoeslag. De regeling dat studenten als groep niet in aanmerking komen voor de toeslag is discriminatie, vindt de rechtbank.

De Utrechtse student die de zaak aanspande, woont zelfstandig in een studio. Hij heeft een laag inkomen en moet zelf zijn energiekosten betalen. Toch werd zijn aanvraag voor de toeslag van 1.300 euro door de gemeente afgewezen. De rechter oordeelde maandag dat de gemeente het geld alsnog moet overmaken aan de student.

De toeslag is in het leven geroepen om mensen die weinig verdienen te helpen met hun energierekening. Een groeiend aantal studenten is bezig met rechtszaken over de geweigerde energietoeslag. Studentenorganisaties benadrukken dat deze groep het financieel juist moeilijk heeft.

Tot nog toe hebben de rechtszaken succes: in augustus vorig jaar oordeelde de rechtbank in Arnhem dat de gemeente Nijmegen ten onrechte studenten bij voorbaat uitsloot van de regeling. De rechtbank in Amsterdam kwam in februari van dit jaar tot een soortgelijk oordeel.

Organisaties als de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) roepen al maanden om een landelijke oplossing. Ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is niet tevreden over de rol die gemeenten in de uitvoering van de regeling hebben. Volgens de VNG zou het Rijk de uitvoering zelf op zich moeten nemen.