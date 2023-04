We trekken weer massaal naar restaurants, bioscopen en pretparken

We zijn er in de eerste drie maanden van dit jaar flink opuit getrokken. Vooral de bioscoop, de horeca, pretparken en vakanties in eigen land zijn in trek. Consumenten zijn nog steeds bezig met een inhaalslag ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, blijkt uit cijfers van ICS Creditcard Facts.

Zo steeg het aantal creditcardtransacties in de entertainmentbranche in het eerste kwartaal met 32 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar geleden. Daarnaast wint fysiek winkelen terrein terug van online shoppen.

Sinds de heropening van de winkels, horeca, bioscopen en pretparken vorig jaar januari en het vervallen van de coronamaatregelen is sprake van een inhaalslag. Aan het aantal creditcardbetalingen te zien gaan we weer vaker uit eten. Het aantal transacties voor thuisbezorging nam juist af.

Ook ten opzichte van de periode vóór de coronapandemie is in een aantal categorieën sprake van een flinke stijging. De transacties in de categorieën entertainment (+17 procent) en eten en drinken (+12 procent) lagen aanzienlijk hoger dan in het eerste kwartaal van 2019. Fysiek winkelen wint terrein terug (4 procent) ten opzichte van online shoppen.

'We gebruiken weer steeds vaker onze creditcard'

Terwijl de verhouding tussen online shoppen en buitenshuis winkelen in het eerste kwartaal van 2022 nog op 63 tegenover 37 procent lag, is die een jaar later verschoven naar 59 tegenover 41 procent. Consumenten lijken dus langzaam terug te keren naar de winkelstraten.

Bij fysieke winkels lag vooral het aantal aankopen in de categorieën muziek en boeken (+50 procent) en elektronica (+41 procent) in het eerste kwartaal veel hoger dan in dezelfde periode een jaar geleden.