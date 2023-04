Recordaantal ondernemers vraagt lening aan bij financieringsplatform

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

NLInvesteert heeft in het afgelopen kwartaal een recordaantal kredietaanvragen van ondernemers binnengekregen. Volgens het financieringsplatform dat mkb-ondernemers helpt met de financiering van hun bedrijf, komt dat doordat veel ondernemingen behoefte hebben aan leningen buiten de bank om.

"Alleen al in het eerste kwartaal van dit jaar kregen we opdrachten met een totaal financieringsvolume van meer dan 200 miljoen euro. Dat is veel meer ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar", zegt directeur Dirkjan Takke van NLInvesteert.