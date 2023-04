Steeds meer hobby-meubelmakers maken van hun hobby hun werk

Het aantal meubelmakers in Nederland is de afgelopen vijf jaar flink toegenomen. Er staan 20 procent meer meubelmakers bij de Kamer van Koophandel (KVK) ingeschreven dan vijf jaar eerder. Daaronder is een grote groep die van hun hobby hun werk heeft gemaakt.

Veel van deze hobbymeubelmakers zijn in de afgelopen jaren verdergegaan als zelfstandig meubelmaker. Vaak doen ze dit naast een andere baan in loondienst, volgens de KVK.

Daardoor groeit het aantal zzp'ers in de meubelbranche aanzienlijk. "Ze verhuren zich aan grote bedrijven maar maken ook in opdracht meubels." zegt directeur Kees Hoogendijk van de Koninklijke CBM, de branchevereniging voor interieurbouw en meubelindustrie.