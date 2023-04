Air France en Airbus op sommige punten nalatig geweest bij vliegtuigcrash in 2009

Luchtvaartmaatschappij Air France en vliegtuigbouwer Airbus hebben geen schuld aan de crash in 2009, waarbij een toestel is neergestort in de Atlantische Oceaan. Dat heeft een Franse rechter maandag bepaald. Wel oordeelde de rechter dat de bedrijven op sommige punten nalatig zijn geweest.

De Airbus A330 van Air France was bijna veertien jaar geleden onderweg van Rio de Janeiro naar Parijs. Tijdens de vlucht kwam het toestel in de problemen. Bij de crash in zee kwamen alle 228 mensen aan boord om het leven.

Nabestaanden van de 12 bemanningsleden en 216 passagiers hadden Airbus en Air France aangeklaagd wegens dood door schuld. De piloten reageerden niet goed toen schermen in de cockpit de verkeerde snelheid lieten zien. Dat kwam doordat de snelheidsmeters bevroren waren. Ook de automatische piloot was uitgevallen.

Voor de crash hadden andere piloten het probleem met de bevroren pitotbuizen van Airbus A330-toestellen al gemeld. De buizen zijn in de maanden na het ongeval wereldwijd vervangen. De crash leidde ook tot een herziening van de trainingsprotocollen voor piloten.

De rechter somde verschillende voorbeelden op van nalatigheid door beide bedrijven. Maar die nalatigheid is niet ernstig genoeg voor een veroordeling. "Een waarschijnlijk causaal verband is niet voldoende", vindt de rechtbank.