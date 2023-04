Aantal passagiers op Schiphol nog ruim een miljoen achter op 2019

In maart reisden bijna 4,6 miljoen mensen van, naar of via luchthaven Schiphol. Daarmee liggen de aantallen nog altijd behoorlijk onder die van voor de pandemie, toen het er 5,6 miljoen waren.

Volgens de luchthaven werd er het meest op en neer gevlogen tussen Amsterdam en het Verenigd Koninkrijk, Spanje, Italië en de VS.

Ruim drie miljoen passagiers reisden van of naar een bestemming in Europa. Bijna anderhalf miljoen reisden naar een besteming buiten Europa. Vanaf Schiphol waren onder andere Londen, Istanboel, Madrid, Dubai en Manchester populaire bestemmingen.