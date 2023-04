Ook Slowakije stopt import van Oekraïens graan

Delen via E-mail

De landen grenzen aan Oekraïne. Dat land kan vanwege de oorlog met Rusland geen graan meer exporteren via de Zwarte Zee. Het graan wordt nu via omliggende landen naar onder andere Afrika en het Midden-Oosten geëxporteerd. Maar omdat het ook op de lokale markt terechtkomt, drijft het de prijs van het graan van lokale boeren omlaag.

De stappen van Polen en Hongarije leverden kritiek op van de Europese Commissie. Brussel liet weten dat handelsbeleid bij de commissie ligt en dat landen daar geen eenzijdige beslissingen over mogen nemen. Deze week wordt er in de Europese Commissie gepraat over een oplossing voor de import van landbouwproducten uit Oekraïne.