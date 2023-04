Polen en Hongarije verbieden Oekraïens graan: wat is er aan de hand?

Delen via E-mail

Polen en Hongarije kondigden zaterdag aan de invoer van graan en ander voedsel uit buurland Oekraïne te verbieden. De Europese Commissie veroordeelde de actie en noemde het 'onacceptabel'.

Sinds Rusland Oekraïne is binnengevallen, zijn een aantal havens aan de Zwarte Zee geblokkeerd. Dat zorgde ervoor dat Oekraïne veel minder graan kan exporteren. Om de Oekraïense boeren te helpen, bedacht de Europese Commissie vorig jaar mei een plan. Het graan zou via landen als Polen en Hongarije worden geëxporteerd naar landen in Afrika en het Midden-Oosten.